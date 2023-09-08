В Самаре прошла театральная олимпиада для детей

Театральный олимпийский комитет возглавил заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска», актер драмтеатра Владимир Гальченко

В Самаре прошла губернская театральная олимпиада. Ее проведение стало возможным благодаря конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и театральному проекту ОО «Губерния».

В мероприятии приняли участие более 200 детей из разных районов города. Они показали свое творчество на профессиональной сцене и поучаствовали в мастер-классах от ведущих театральных деятелей Самарской области. Оценивали выступления молодых талантов актеры драмтеатра им. Горького Джамиля Билялова, Анастасия Ермилина, Владимир Сухов, преподаватели СГИК Татьяна Наумова и Павел Самохвалов. Возглавил театральный олимпийский комитет заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска», актер драмтеатра Владимир Гальченко.

У детей Самарской области появилась уникальная театрально-образовательная площадка для творческой самореализации благодаря благотворительным инициативам ТПП «Ритэк-Самара-Нафта» и ПАО «Лукойл». Это особенно ценно в Год педагога и наставника.

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