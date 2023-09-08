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НовостиОбщество8 сентября 2023 10:04

В Самаре прошла театральная олимпиада для детей

Участники показали свое творчество на профессиональной сцене и поучаствовали в мастер-классах от ведущих театральных деятелей региона
Илона МАЙСКАЯ
Театральный олимпийский комитет возглавил заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска», актер драмтеатра Владимир Гальченко

Театральный олимпийский комитет возглавил заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска», актер драмтеатра Владимир Гальченко

В Самаре прошла губернская театральная олимпиада. Ее проведение стало возможным благодаря конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «Лукойл» и театральному проекту ОО «Губерния».

В мероприятии приняли участие более 200 детей из разных районов города. Они показали свое творчество на профессиональной сцене и поучаствовали в мастер-классах от ведущих театральных деятелей Самарской области. Оценивали выступления молодых талантов актеры драмтеатра им. Горького Джамиля Билялова, Анастасия Ермилина, Владимир Сухов, преподаватели СГИК Татьяна Наумова и Павел Самохвалов. Возглавил театральный олимпийский комитет заслуженный артист России, лауреат премии «Золотая маска», актер драмтеатра Владимир Гальченко.

У детей Самарской области появилась уникальная театрально-образовательная площадка для творческой самореализации благодаря благотворительным инициативам ТПП «Ритэк-Самара-Нафта» и ПАО «Лукойл». Это особенно ценно в Год педагога и наставника.

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