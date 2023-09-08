Самарский иммунолог рассказала о симптомах и осложнениях кожных аллергий

Самым опасным проявлением кожной аллергии является Отек Квинке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный детский специалист по профилактической медицине минздрава Самарской области, врач-аллерголог-иммунолог Светлана Батаева рассказала о симптомах и осложнениях кожных аллергий.

При аллергическом контактном дерматите у области поражения нет четких границ. Кожа может краснеть, покрываться пузырьками, чешуйками, трескаться, зудеть. Такой дерматит возникает в зоне соприкосновения кожи с аллергеном.

А вот атопический дерматит появляется при общем воздействии аллергена на организм. Локализуется он на лице, шее, за ушами и в естественных складках кожи. У больных сильно чешется кожа. Крапивница выглядит как сыпь из множества красноватых волдырей. Они могут появляться на какое-то время, а затем исчезать или перемещаться на другие участки тела.

Самым опасным проявлением кожной аллергии является Отек Квинке. Чаще всего он бывает в области лица и шеи. Самым тяжелым проявлением становится полное перекрытие дыхательных путей, что создает угрозу для жизни. Зачастую отек Квинке возникает при попадании аллергена внутрь, на внутривенное введение, на укусы насекомых.

Если к аллергену добавляется еще стресс, то появляется экзема. Чаще всего она представляет собой зудящую зону покраснения с множеством пузырьков, корочек, мокнутием или сухостью. При наличии любых симптомов кожных аллергий надо обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений.

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