На выборах в Самарской области будет работать около 6 тысяч наблюдателей

На выборах поприсутствуют около 2 тысяч независимых наблюдателей от Общественной палаты. / Фото: пресс-служба г.о. Новокуйбышевска

С самого утра 8 сентября в губернии работает 1751 избирательный участок. Жителям региона предстоит определить, кто займет кресло губернатора. Независимые наблюдатели готовятся контролировать ход выборов. Всего на избирательных участках поприсутствует порядка 6 тысяч человек, которые будут следить за открытостью и законностью голосования. Около 2 тысяч являются независимыми наблюдателями от Общественной палаты. Кроме того, каждый кандидат также назначил своих наблюдателей.

Основная задача независимых наблюдателей – контроль за ходом голосования и выявление нарушений. Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами будет координировать их деятельность. В его состав вошли представители региональной Общественной палаты, эксперты в области избирательного права, Уполномоченный по правам человека в Самарской области, а также представители ассоциации юристов России и представители СМИ. Председателем Общественного штаба был назначен член Общественной палаты России Павел Покровский.

Напомним, что голосование будет проходить в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Жители Самарской области будут выбирать губернатора региона. В этом году на должность претендуют пять кандидатов, представляющих пять различных политических партий. Кроме выборов главы региона, в Сызрани и Тольятти также пройдут выборы в городские думы.

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