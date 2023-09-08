Специалисты назвали самые востребованные профессии в Самаре

Аналитики рассказали о востребованных профессиях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области специалисты проанализировали предложение работодателей и вакансии в августе текущего года. Исследователи назвали самые популярные и востребованные профессии региона.

По информации сервиса hh.ru, больше всего вакансий в августе открыли для поиска менеджером по продажам и продавцов-консультантов – более 2000 вакансий на каждую профессию. На третьем месте по популярности – водители (1,1 тысячи вакансий), на четвертом месте – оператор колл-центра, а на пятом – упаковщик-комплектовщик.

Аналитики отмечают, что большая часть тих специализаций – в дефиците. Наибольший уровень конкуренции на данный момент среди врачей и поваров.