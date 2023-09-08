В Самаре армейцы ЦСКА проголосовали на выборах губернатора

Сотрудники и руководство самарского филиала ЦСКА приняли участие в важном для области событии / Фото: vk.com/cskvvs_samara

В пятницу, 8 сентября 2023 года, в Самарской области стартовало голосование на выборах губернатора. Одними из первых свой гражданский долг исполнили армейцы ЦСКА Самара.

– Сотрудники и руководство самарского филиала ЦСКА приняли участие в важном для области событии. Ровно в 8:00 они в полном составе прибыли на избирательный участок в школе № 174 и проголосовали, – отметили представители Центрального спортивного клуба Армии.

Напомним, в этом году голосование продлится три дня – с 8 по 10 сентября. В выборах на пост главы региона участвуют пять кандидатов: Дмитрий Азаров, Алексей Лескин, Михаил Маряхин, Сергей Пухаев и Александр Степанов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.