В Самарской области 10 и 11 сентября пройдет концерт «Онегин»

В концерте задействованы Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова и Сергей Шнырев. / Фото: министерство культуры Самарской области

Концерт «Онегин» в рамках IV Международного фестиваля искусств «Шостакович. Над временем» планирует собрать полные залы в Самарской области. Уникальное исполнение пушкинского произведения, наполненное неоднозначностью и глубиной характеров, вызывает настоящий ажиотаж среди зрителей.

Впечатляющее музыкальное сопровождение, написанное композитором Алексеем Айги и его ансамблем «4:33», добавляет особую энергию и движение в историю. Этот проект оказался настолько значимым, что для него был снят специальный киноряд.

Спектакль представляет собой интерпретацию пушкинского романа «Евгений Онегин». В нем задействованы выдающиеся актеры и музыканты, такие как Сергей Чонишвили, Даниил Страхов, Алиса Гребенщикова и Сергей Шнырев. Режиссер-постановщик Наталья Семенова смогла сохранить сюжет и историю произведения, дополнив их знаменитыми комментариями – острыми, парадоксальными и современными.

Концерты пройдут на двух различных площадках. Первый состоится в 19:00 10 сентября в ДК «Тольятти» в Тольятти, а второй – 11 сентября в Самарской филармонии также в 19:00.

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