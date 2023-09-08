Треть самарцев планирует покупать товары для школы после начала учебного года

Родители рассказали, как подготавливают детей к школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре часть местных жителей приняли решение готовиться к школе после начала учебного года. Об этом заявила треть опрошенных.

По информации пресс-службы «Триколор», большая часть родителей старается подготавливать детей к школе до начала учебного года, так считают 70% респондентов. Самым популярным товаром для школы считают канцелярию. Только 21% опрошенных заблаговременно купили одежду и обувь для детей. Сумки и ранцы купили 7% родителей, еще меньше людей обустроили рабочее место дома – 3%.

Специалисты также рассказали, что дети смотрят после школы. Оказалось, чаще всего для просмотра дети выбирают аниме и видеоблогеров.