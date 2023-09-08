Холодную воду отключат на ряде улиц Самары с 12 по 14 сентября

Информация об отключениях является предварительной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары предупредили о кратковременном отключении воды с 12 по 14 сентября из-за ремонтно-профилактических работ. Ее могут перекрыть на ряде улиц города. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Так, 12 сентября с 09:00 до 12:00 холодную воду отключат на улицах Партизанской (179, 181, 183, 183а, 185) и Балаковской (22, 24, 26, 28), а с 09:30 до 16:00 – на улицах Чернореченской (41, 47, 49, 51, 53, 57), Владимирской (40-46), Дачной (29-37) и на пр. Карла Маркса (8-20, кроме 14).

В среду, 13 сентября, с 10:00 до 6:00 следующего дня ХВС не будет у ряда домов по ул. Тухачевского, Гагарина, Пролетарской, Лунной и пр. Карла Маркса, а также на улицах Киевской (13, 15, 15А, 15Б), Дачной (10А, 10Бк1), Первой Белорецкой (142-185), Сакко и Ванцетти (20-56), Временной (1-45), 2-й Новой (1, 2А-22), Московская, 58-91, Магнитогорской (4, 6, 6А, 8), Тверской (200), Аксаковской (167, 169, 169А, 171).

Также 13 сентября с 09:00 до 16:00 может быть отключена вода на ул. Каховской (17, 19, 21, 22А, 23, 23А, 28, 30) и пр. Кирова (155А), а с 10:00 до 15:00 – на пр. Кирова (325А, 325-331), ул. Г. Димитрова (52, 52а). Помимо этого, 14 сентября с 10:30 до 15:00 без холодной воды останутся жители по ул. Полевой (9), ул. Молодогвардейской (211, 213, 215).

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