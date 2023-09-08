В Самарской области стартует фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»

На фестивале будут представлены различные площадки.

В сентябре начнется Фестиваль национальных культур народов Самарской области «Хоровод дружбы». Он будет организован МБОУ Школой №55 в Самаре при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мероприятие пройдет для учеников школ Куйбышевского района Самары и Новокуйбышевска.

Фестиваль представляет собой яркий и красивый праздник, на котором соберутся представители разных национальностей. Различные площадки мероприятия будут подготовлены обучающимися-волонтерами. На фестивале пройдет мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов и сувениров, а также будет представлена выставка победителей конкурса «Здравствуй, друг!». Все гости праздника смогут узнать о героях разных народов и попробовать национальные вкусности. На музейной площадке будут также представлены предметы быта и традиционная одежда.

Фестиваль стартует с проведения открытого конкурса творческих работ, к участию в котором приглашаются учащиеся от 7 до 18 лет. Кульминацией фестиваля станет праздничный концерт, который пройдет 3 ноября. В качестве гостей выступит ансамбль мордовской и русской песни «Вияна».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал