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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:23

ТОАЗ завершил капремонт агрегата аммиака № 6

Обновление оборудования заняло три месяца
Илона МАЙСКАЯ
После окончания ремонта цех по производству аммиака приступил к пусковым технологическим операциям / Фото: ПАО "ТОАЗ"

После окончания ремонта цех по производству аммиака приступил к пусковым технологическим операциям / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Завершился плановый капитальный ремонт агрегата по производству аммиака № 6 на площадке Тольяттиазота. За три месяца специалисты обследовали и заменили базовые элементы агрегата, а также установили новое технологическое оборудование.

По данным предприятия, самыми трудоемкими стали ремонтные работы на вспомогательном котле, который вырабатывает пар для технологии. Также специалисты обновили компрессор синтеза газа, заменили насос для перекачки раствора метилдиэтаноламина, а еще провели загрузку катализатора в печи риформинга. Кроме того, на предприятии впервые провели технически сложную операцию – размагничивание всех проточных частей воздушного компрессора турбины и корпусов высокого и низкого давления.

– Регулярное проведение капитальных ремонтов позволяет нашему предприятию своевременно обновлять производственные мощности, соответствовать требованиям экологических стандартов и последовательно снижать влияние на окружающую среду, – отметил главный инженер ПАО «ТОАЗ» Андрей Кургин.

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