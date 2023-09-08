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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:42

Самарцы назвали о самых желанных странах для путешествий с питомцами

Жители Самары приняли участие в опросе
Алена ПРОВКИНА
Многие Самарцы путешествуют с домашними питомцами

Многие Самарцы путешествуют с домашними питомцами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители назвали самые безопасные страны для поездки с домашними животными. Горожане предоставили список.

По информации опроса Ozon Travel и Группы Ренессанс страхование, каждый четверть опрошенных горожан берет с собой на отдых домашних любимцев, а каждый десятый опрошенный старается сделать совместные поездки ежегодной традицией. Для этого самарцы заранее планируют перелет не только для себя, но и для животных. Самыми безопасными странами для поездки с домашними питомцами самарцы считают: Испанию, Великобританию и Германию.

В этом году опрошенные в среднем на оформление документов, подбор отеля для животного и его перевозку потратили по 15 тысяч рублей.