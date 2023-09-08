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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:59

В Самарской области объявлен высокий риск возникновения пожаров до 13 сентября

В регионе объявлен оранжевый уровень опасности
Алена ПРОВКИНА
Жителям не рекомендуют посещать леса

Жителям не рекомендуют посещать леса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о высоком риске возникновения лесных пожаров. Объявлено штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», оранжевый уровень опасности объявлен в регионе с 9 по 13 сентября 2023 года. В губернии устанавливается сухая жаркая погода, из-за чего возрастает риск природных пожаров. Специалисты отмечают, что чаще всего причиной возгораний становится человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности.

Жителям губернии рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костров в лесу и не поджигать сухую траву на полях и полянах.