В Самарской области объявлен высокий риск возникновения пожаров до 13 сентября

Жителям не рекомендуют посещать леса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей предупредили о высоком риске возникновения лесных пожаров. Объявлено штормовое предупреждение.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», оранжевый уровень опасности объявлен в регионе с 9 по 13 сентября 2023 года. В губернии устанавливается сухая жаркая погода, из-за чего возрастает риск природных пожаров. Специалисты отмечают, что чаще всего причиной возгораний становится человеческая халатность и нарушение правил пожарной безопасности.

Жителям губернии рекомендуют соблюдать запрет на посещение лесов, не разводить костров в лесу и не поджигать сухую траву на полях и полянах.