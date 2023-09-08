В Самарской области создана законодательная база для поддержки молодёжи

На Всероссийском форуме высшего образования и науки «Вектор самарской науки» обсудили ряд важнейших тем: построение карьеры в науке, запуск стартапа, создание и продвижение технологического бизнеса. Гостям форума рассказали, какие тенденции повлияют на сферу высшего образования и профессиональной реализации в ближайшем будущем.

Поддержка молодых ученых, студентов, начинающих свой путь в науке – это общая задача органов государственной власти, вузовского сообщества, уверен председатель Самарской Губернской Думы, председатель Совета ректоров вузов Самарской области, академик РАН Геннадий Котельников. Он отметил, что на законодательном уровне предусмотрены меры поддержки молодых специалистов, которые работают в самых разных отраслях.

- Законодательная база в нашем регионе создана, и она корректируется исходя из запросов, проблем, которые диктует нам сама жизнь. Здесь есть и поддержка медиков, педагогов, аграриев, инженеров и других специалистов, которые начинают свой трудовой путь. Например, закон «О молодом специалисте» был принят еще в 2016 году. В нем прописано сразу пять вариантов государственной поддержки молодежи по наиболее востребованным специальностям на старте профессиональной карьеры, - уточнил Геннадий Котельников.

Речь идет о денежных выплатах на научно-исследовательскую и инновационную деятельность, предоставление частичной компенсации затрат на получение высшего или дополнительного профессионального образования, а также выплаты за каждый отработанный год, на найм жилого помещения и на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту. Максимально возможная сумма выплаты в 2023 году составляет более 171 тысячи рублей.

Также в 2022 году по инициативе главы региона Дмитрия Азарова был увеличен размер денежных выплат победителям конкурса «Молодой ученый». Они составляют от 50 до 150 тысяч рублей.