Фестиваль «Время театра» пройдет в Самарской области с 11 по 17 сентября

Открытие фестиваля состоится 11 сентября в 18:30. Фото: минкульт Самарской области

С 11 по 17 сентября в Самарской области пройдет межрегиональный фестиваль имени А. Н. Толстого «Время театра». На фестиваль приглашены ведущие театральные критики, театроведы.

— На сцене Сызранского драматического театра свои спектакли представят театральные коллективы из Москвы, Ногинска, Белгорода, Донецка, Борисоглебска, Тольятти, Самары, — рассказали в минкульте региона.

Открытие фестиваля состоится 11 сентября в 18:30. В это же время будут начинаться все спектакли на протяжении недели. На сцене выступит Московский областной театр драмы и комедии со спектаклем «Фальшивая нота» Дидье Карон. На следующий день, 12 сентября, Донецкий театр кукол представит «Вторую смерть Жанны Д’Арк».

Также зрители смогут посмотреть спектакли: «Волки и овцы», «Блажь», «Чайка», «Старомодная комедия». А 17 сентября в 16:00 пройдет закрытие фестиваля «Время театра». В последний день сызранский драмтеатр покажет «Бесприданницу».

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