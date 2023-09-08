Два человека погибли в лобовом столкновении «Приоры» и «Калины» под Самарой

"Приора" после сильного удара вылетела с дороги Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем в пятницу, 8 сентября 2023 года, на трассе Кировский – Красноармейск в Красноармейском районе произошло страшное ДТП. Там столкнулись две отечественные легковушки: «Приора» и «Калина». Погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- По предварительным данным, на трассе в Красноармейском районе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Погибли оба водителя: 21-летний молодой человек и 74-летний мужчина, - рассказали в полиции.

В настоящее время сотрудники ГИБДД продолжают работать на месте аварии. Они выясняют все обстоятельства и подробности произошедшего.

У "Калины" смяло всю переднюю часть Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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