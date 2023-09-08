В Самаре сельскохозяйственные ярмарки продолжают свою работу

Ярмарки продолжают работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают работать осенние сельскохозяйственные ярмарки. Жители смогут приобрести овощи, фрукты, мед, мясо и молочную продукцию от местных производителей.

По информации городской администрации, ярмарка у музея им. Алабина открылась для покупателей гораздо раньше – еще 25 августа, она рассчитана на 157 мест, 70 из которых занимают сельхозтоваропроизводители. На ярмарке также могут реализовать свою продукцию пенсионеры – для них торговые места выделяются на безвозмездной основе.

Вся продукция проходит тщательный санитарно-ветеринарный контроль. На данный момент на территории областного центра работают 13 круглогодичных ярмарок. Все подробности указаны на сайте мэрии.