В подшефном Самарской области городе ДНР открыли зал самбо

Заниматься самбо в Снежном начали уже 30 ребят / Фото: Единая Россия

К проекту «Za Самбо» присоединился новый участник. Им стало Снежное в ДНР – подшефный Самарской области город. Накануне Дня освобождения Донбасса там открыли новый зал борьбы. Об этом сообщил координатор партпроекта, руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин.

- Подшефный Самарской области город включен в сообщество проекта «Za Самбо». Теперь у школьников Снежного есть возможность полноценно заниматься еще и самбо! – отметил депутат.

Зал для занятия самбо открыли в школе № 1, которую недавно отремонтировали самарские строители. Для учебного заведения прибрели борцовский ковер и специальную форму. Тренироваться уже начали 30 ребят.

На открытии зала юные спортсмены произнесли клятву самбиста, а воспитанники самарской СШОР-11 Данил Жданов, Богдан Аллабергенов и Руслан Сулейманов дали показательные выступления и устроили для ребят мастер-класс.

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