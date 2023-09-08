В Самаре презентовали образовательный проект «Школа GR»

Презентация проекта состоялась в региональном центре "Мой бизнес" / Фото: Единая Россия

В Самаре презентовали новый образовательный проект «Школа GR». Мероприятие, участникам которого рассказали, кто такие GR-менеджеры и чем они занимаются, прошло в региональном центре «Мой бизнес».

В День открытых дверей «Школы GR» эксперты рассказали, как и где получить одну из самых востребованных профессий современности и насколько важно уметь выстраивать взаимодействие с партнерами и правильные коммуникации. По их словам, научиться продвижению личного бренда, продукта или услуги можно используя GR-стратегию и нестандартные подходы.

Все учебные модули «Школы GR» проходят на базе Союза Торгово-промышленной палаты Самарской области. Проект работает успешно в Самаре и в Москве. Также он стартовал на территории Мурманской области.

– GR – в первую очередь это построение того диалога, который необходим бизнесу, – отметил координатор проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области Эдуард Харченко.

Его поддержала депутат регионального парламента Марина Сидухина. По ее словам, самый яркий пример взаимодействия бизнеса и власти – решение вопросов по санкциям и импортозамещению.

Гости Дня открытых дверей узнали, как проходит обучение и какие бонусы ждут будущих GR-менеджеров. Среди них: стажировки на предприятии и мастер-классы от интересных спикеров и известных предпринимателей. После окончания мероприятия состоялось открытие регистрации для слушателей четвертого потока «Школы GR». Его старт намечен на октябрь 2023 года. Иногородние слушатели смогут пройти обучение онлайн.

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