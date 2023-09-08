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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:38

Самарцев пригласили принять участие в викторине ко Дню танкиста

Жители Самарской области смогут поучаствовать в виртуальной исторической викторине
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут принять участие в опросе

Самарцы смогут принять участие в опросе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей пригласили принять участие в виртуальной исторической викторине. Она приурочена ко Дню танкиста.

По информации пресс-службы Музея Победы, онлайн-тренажер виртуальной исторической викторины подготовили специалисты и уже разместили на сайте культурной площадки. Проявить свои знания смогут все желающие. Пользователей ждут 25 заданий.

Задания включают в себя вопросы об истории создания советских танков, их характеристиках и участии бронемашин в сражениях Великой Отечественной войны.