Самарцев пригласили принять участие в викторине ко Дню танкиста

Самарцы смогут принять участие в опросе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области местных жителей пригласили принять участие в виртуальной исторической викторине. Она приурочена ко Дню танкиста.

По информации пресс-службы Музея Победы, онлайн-тренажер виртуальной исторической викторины подготовили специалисты и уже разместили на сайте культурной площадки. Проявить свои знания смогут все желающие. Пользователей ждут 25 заданий.

Задания включают в себя вопросы об истории создания советских танков, их характеристиках и участии бронемашин в сражениях Великой Отечественной войны.