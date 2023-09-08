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НовостиОбщество8 сентября 2023 13:57

Самарцев пригласили обсудить вопросы функционирования транспорта

Также граждане смогут обсудить перемещение товаров через границу
Алена ПРОВКИНА
Жители Самары смогут обсудить важные вопросы на приеме

Жители Самары смогут обсудить важные вопросы на приеме

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самарской области смогут принять участие в обсуждении вопросов функционирования транспорта. Первый заместитель Приволжского транспортного прокурора Сергей Сидоров проведет прием граждан.

По информации Транспортной прокуратуры, прием жителей Самарской области состоится 14 сентября 2023 года. Граждане смогут обсудить вопросы, которые связаны с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта. Помимо этого, самарцы смогут узнать о перемещении товаров через границу и проведением доследственных проверок.

Прием проведут с 15:00 до 16:00. В помещении приемной Президента Российской Федерации в регионе, в областной столице, по улице Молодогвардейской, 210.