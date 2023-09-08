Самарцев пригласили обсудить вопросы функционирования транспорта

Жители Самары смогут обсудить важные вопросы на приеме Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жители Самарской области смогут принять участие в обсуждении вопросов функционирования транспорта. Первый заместитель Приволжского транспортного прокурора Сергей Сидоров проведет прием граждан.

По информации Транспортной прокуратуры, прием жителей Самарской области состоится 14 сентября 2023 года. Граждане смогут обсудить вопросы, которые связаны с функционированием воздушного, внутреннего водного и железнодорожного транспорта. Помимо этого, самарцы смогут узнать о перемещении товаров через границу и проведением доследственных проверок.

Прием проведут с 15:00 до 16:00. В помещении приемной Президента Российской Федерации в регионе, в областной столице, по улице Молодогвардейской, 210.