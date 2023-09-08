В Самаре задержано движение из-за схода трамвая с рельсов

В городе задержка из-за схода трамвая с рельс Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о задержке движения. Вагон трамвая сошел с рельсов вечером в пятницу, 8 сентября 2023 года.

- Трамвай маршрута №22 сошел с рельсов на пресечении улиц Чапаевской и Венцека в направлении улицы Фрунзе, - сообщили в департаменте транспорта областной столице.

О сроках восстановления движения пока неизвестно. Напомним, в воскресенье, 10 сентября 2023 года, в областной столице перекроют пять улиц из-за празднования Дня города. Ограничения будет действовать до полуночи.