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НовостиОбщество8 сентября 2023 14:32

В Самаре задержано движение из-за схода трамвая с рельсов

Авария произошла на пересечении улиц Чапаевская и Венцека
Алена ПРОВКИНА
В городе задержка из-за схода трамвая с рельс

В городе задержка из-за схода трамвая с рельс

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о задержке движения. Вагон трамвая сошел с рельсов вечером в пятницу, 8 сентября 2023 года.

- Трамвай маршрута №22 сошел с рельсов на пресечении улиц Чапаевской и Венцека в направлении улицы Фрунзе, - сообщили в департаменте транспорта областной столице.

О сроках восстановления движения пока неизвестно. Напомним, в воскресенье, 10 сентября 2023 года, в областной столице перекроют пять улиц из-за празднования Дня города. Ограничения будет действовать до полуночи.