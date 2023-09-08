Никита Михалков: «Самара поссорила меня с большей частью женщин страны»

Никита Михалков посетил Самару. Фото: Елена ШИШКИНА

Самару посетил известный режиссер Никита Михалков 8 сентября 2023 года. Встреча проходит в театре драмы им. М. Горького.

В рамках творческого вечера местные жители задают вопросы режиссеру и слушают его размышления о современном кинематографе. Никита Михалков также отметил свое особе отношение к жительницам областного центра.

- Самара поссорила меня с большей частью женщин страны, когда я сказал правду, что здесь самые красивые девушки. Я рад быть здесь, - сказал режиссер во время встречи.

Напомним, также Никита Михалков представит фрагменты своих фильмов и расскажет о своем творческом пути и становлении как артиста.