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НовостиОбщество8 сентября 2023 17:12

Маломобильные граждане Самары оценили новый общественный транспорт

В Самаре представители организации инвалидов-колясочников оценили новые автобусы
Алена ПРОВКИНА
Маломобильные граждане Самары оценили транспорт. Фото: мэрия

Маломобильные граждане Самары оценили транспорт. Фото: мэрия

Не так давно в Самару поставили 50 новых автобусов. Общественный транспорт оснастили специальным оборудованием для маломобильных граждан.

По информации городской администрации, в автопарк предприятия пригласили председателя правления Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгения Печерских оценить возможность новых автобусов. Транспорт отвечает всем современным требованиям.

Специалисты отмечают, что перевозчик следит за работой персонала и выполнением инструкций. Новые автобусы выходят на рейс в одни из самых загруженных городских маршрутов - №1, №50, №51.