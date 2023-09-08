Маломобильные граждане Самары оценили новый общественный транспорт

Маломобильные граждане Самары оценили транспорт. Фото: мэрия

Не так давно в Самару поставили 50 новых автобусов. Общественный транспорт оснастили специальным оборудованием для маломобильных граждан.

По информации городской администрации, в автопарк предприятия пригласили председателя правления Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Евгения Печерских оценить возможность новых автобусов. Транспорт отвечает всем современным требованиям.

Специалисты отмечают, что перевозчик следит за работой персонала и выполнением инструкций. Новые автобусы выходят на рейс в одни из самых загруженных городских маршрутов - №1, №50, №51.