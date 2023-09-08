В Самарской области администрация заплатит пенсионеру за поломанный автомобиль

Суд удовлетворил требования прокуратуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области пенсионеру возместят стоимость ремонта автомобиля. На машину обрушилось дерево.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства обратились в суд, чтобы отстоять интересы пенсионера и ветерану труда региона. В ноябре прошлого года на кузов его автомобиля обрушилось дерево. Правоохранители установили, что автомобиль был припаркован на территории общего пользования. Согласно заключению, стоимость восстановительного ремонта превысила 90 тысяч рублей.

Исковые требования прокуратуры удовлетворили. С администрации города взыскали материальный ущерб.