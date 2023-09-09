Самарцам рассказали, почему осенью растет заболеваемость

Подвержен не только простуде, но и хроническим заболеваниям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал в эфире радио «КП-Самара», почему осенью заметно растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.

Лето упорхнуло и не оставило надежды на тепло. Сентябрь прямо с порога заявил о себе осенним холодом, а после подразнил волжан жаркими деньгами. Так вот, по словам эксперта, эти самые погодные качели и испытывают наш организм на прочность.

-Мы, конечно, можем чувствовать себя комфортно в любую погоду, но наш организм при этом сильно страдает. Например, сейчас ему тяжело приспосабливаться к постоянно изменяющимся внешним условиям, - говорит Александр Муравец. – Перепады температуры, сокращение дневного света, изменения барометрического давления: это все создает высокую нагрузку, что очень и очень энергозатратно для человека.

В это время организм подвержен не только простуде, но и хроническим заболеваниям. Именно ранней осенью есть риск их обострения.

-Холод здесь ни при чем. Например, на рост заболеваемости гриппом и ОРВИ влияет не только перенапряжение организма, но и резкое увеличение контактов. В сентябре, как мы знаем, открываются двери школ, вузов, колледжей и детских садов.