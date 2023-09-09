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НовостиПроисшествия9 сентября 2023 7:34

Пьяный водитель протаранил сразу несколько автомобилей в Тольятти

В Тольятти пьяный водитель устроил массовое ДТП, мужчину задержали правоохранители
Анастасия ЗУБКОВА
Фото: Главный по новостям Тольятти/телеграмм-канал

Фото: Главный по новостям Тольятти/телеграмм-канал

В Самарской области водитель устроил массовое ДТП. Об инциденте рассказали очевидцы в социальных сетях.

По словам автора поста, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Местные жители не смогли вразумить неадеквата на отечественной легковушке и вызвали правоохранителей.

-Ездил по девятому кварталу и снес кучу машин. Прохожие достали ключи из машины и дождались сотрудников полиции. Человека увезли в отдел, - написал тольяттинец.

Судя по фото, водитель «Лада Гранты» протаранил сразу несколько припаркованных автомобилей в одном из микрорайонов города.