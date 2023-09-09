«Я уверена, что на этих выборах голос каждого будет учтен»: самарские молодежь активно голосует на выборах

Фото: Департамент информационной политики Самарской области

В последние годы молодежь Самарской области стала ответственнее относится к родному краю. Председатель молодежного правительства Самарской области Элла Герейханова отметила важность события, а также качество организации избирательного процесса.

-Три дня, которые решат судьбу региона на ближайшие пять лет. Именно с такими мыслями у меня ассоциируются выборы губернатора Самарской области, которые начались уже 8 сентября, - поделилась девушка.

Элла Герейханова подчеркнула: доброжелательные специалисты избирательного участка встретили ее с улыбкой и были готовы помочь.

-Я рада, что в нашем регионе работают такие профессионалы, которые делают все возможное, чтобы процесс голосования был максимально простым и понятным для всех жителей. Я уверена, что на этих выборах голос каждого будет услышан и учтен, а выбранный губернатор будет работать во благо нашей области, – написала Элла в своих социальных сетях.