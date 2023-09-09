Сенатор Российской Федерации Андрей Кислов прокомментировал выборы губернатора Самарской области

В Самарской области продолжаются выборы губернатора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжаются выборы губернатора, которые стартовали 8 сентября 2023 года в рамках Единого дня голосования. Продлятся они три дня.

Сенатор Российской Федерации Андрей Кислов напомнил о важности участия в голосовании каждого гражданина и призвал волжан прийти на выборы губернатора Самарской области.

-Считаю, что каждый житель региона с правом голоса должен сделать важный осознанный выбор в пользу дальнейшего развития Самарской области. Участие в выборах Губернатора — не только право гражданина, но и дополнительная ответственность за будущее родной земли. Это гражданский долг каждого жителя, который любит свою малую родину и нацелен на движение вперед. Процедура голосования занимает совсем немного времени, но это решение может дать серьезный импульс для всей Самарской области и благополучия ее жителей на ближайшие 5 лет.