За выборами губернатора Самарской области следят 6 000 наблюдателей

Фото: Центр общественного наблюдения

На избирательных участках Самарской области ровно в восемь утра стартовал второй день голосования. В 63 регионе жители выбирают губернатора, а в некоторых муниципалитетах проходят еще и выборы в представительные органы.

Всего в Самарской области работает 1751 избирательный участок. На сайте Центральной избирательной комисси РФ можно найти свой, для этого достаточно указать лишь свой адрес.

Сама процедура голосования простая и быстрая, участки будут работать сегодня и завтра с 8:00 до 20:00. Не забудьте паспорт!

Кстати, для тех, кто по уважительным причинам не может проголосовать на участке (в силу возраста, инвалидности или болезни) предусмотрена возможность отдать свой голос на дому. Для этого необходимо обратиться письменно или по телефону в участковую избирательную комиссию до двух часов дня 10 сентября.

Прозрачности выборов в Самарской области уделяется особое внимание: на участках работают около 6000 наблюдателей для контроля за ходом голосования и фиксации нарушений, если они будут выявлены. Все они прошли подготовку и владеют всеми тонкостями законодательства, а также знают правила поведения на участках и умеет разрешать конфликтные ситуации. Кроме того, организовано видеонаблюдение. Избирательный процесс фиксируют около 400 видеокамер и 1,6 тысячи средств видеорегистрации.

Кроме того, в регионе работает горячая линия регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами: (846)337-75-55, (846)337-76-00. Сюда можно позвонить сегодня с 10:00 до 17:00; а 10 сентября - в течение всего дня голосования.