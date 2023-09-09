«От этого зависит будущее региона»: Геннадий Котельников проголосовал на выборах губернатора Самарской области

Геннадий Котельников отдал свой голос на выборах губернатора Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 63 регионе продолжаются выборы губернатора, которые продлятся три дня. В субботу 9 сентября и в воскресенье 10 сентября 2023 можно проголосовать на своем избирательном участке с 8:00 по 20:00.

Свой гражданский долг еще в первый день голосования выполнил председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников. Он отметил многолюдность на избирательном участке, чему был приятно удивлен.

-Явка на мой взгляд, хорошая, - отметил Геннадий Котельников. - Понравилась также сама организация выборов: все четко, продумано, поэтому и выборный процесс идет легитимно, законно. Я вижу людей и то, как они активно голосуют. И видно, что это - сознательный выбор граждан. Выбор, от которого зависит будущее региона.

По мнению председателя губдумы, для Самарской области эти выборы наполнены особым смыслом и содержанием.

-Какой будет наша жизнь и жизнь наших детей в ближайшем будущем? Сможем ли мы сохранить и приумножить те дела и свершения, которые уже достигнуты сегодня? Что мы можем сделать для дальнейшего развития Самарской области? Ответы на эти вопросы и дадут выборы.

Геннадий Котельников высказал уверенность, что люди прекрасно видят и чувствуют, кто готов к открытому и честному диалогу с ними, большой работе на благо региона и его жителей.

-Позитивные изменения, происходящие сегодня видны каждому: растет экономика региона, строятся жилые дома и дороги, возводя школы, детсады, больницы, спортивные объекты. Одним словом, нам есть, чем дорожить, есть на что опереться. И чтобы это развитие продолжалось и дальше, нам все нужны единство, сплоченность и взаимная поддержка. Мы не имеем права бездарно растратить эти достижения. Нам необходимо реализовать большой потенциал нашего региона. Все мы должны продолжить укрепление статус Самарской области как опорного региона страны.

Геннадий Котельников подчеркнул: участие в выборах — гражданский долг каждого.

-Уверен, что жители Самарской области проявят ответственную гражданскую позицию, придут на избирательные участки и проголосуют за будущее губернии, за свое будущее и будущее своих детей.