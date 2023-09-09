В Самарской области молодожены после ЗАГСа отправились на избирательный участок

Фото: Департамент информационной политики Самарской области

В Самарской области молодожены отправились на избирательный участок сразу после росписи в ЗАГСе.

Влюбленна пара Мария и Максим Волковы решили совместить приятное с полезным. Сразу после того, как они сказали друг другу «да», они отправились на свой избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах губернатора 63 региона. Времени потратили не много, а гражданский долг выполнили.

-Сегодня день рождения нашей семьи. Нам небезразлично наше будущее и будущее нашего города, нашей области, - рассказала молодая пара.

Необычных голосующих встретил глава Сызрани Анатолий Лукиенко. Вручил памятный подарок – статуэтку Сызранского кремля. У семьи Волковых сегодня получился двойной праздник.