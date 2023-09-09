Самарский медик рассказал, как справиться с осенней хандрой

Унылое настроение негативно влияет на качество жизни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец рассказал в эфире радио «КП-Самара», почему упадок сил, плохое настроение и апатия появляются именно с приходом осенних дней, а также назвал способы борьбы с сезонной хандрой.

Не секрет, что осенью на людей нападает хандра. Унылое настроение негативно влияет на качество жизни, поэтому и здесь не стоит пускать свое состояние на самотек.

-Нервно-психическое напряжения возрастает осенью по нескольким причинам: снижения светового дня, конец отпусков и выход на работу, начало школьных будней у детей. Не путайте, пожалуйста, плохое настроение с депрессией, второе уже про диагноз, - поясняет Александр Муравец. -Сладкое и алкоголь не поможет, а вот овощи и фрукты очень даже могут приподнять ваше настроение, 400 грамм — дневная норма. Можно и побольше.

Хороший метод борьбы с осенней хандрой и прогулки. Медик рекомендует проводить светлые часы проводить на свежем воздухе, если, конечно, позволяет работа.