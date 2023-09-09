В Тольятти дочь ударила ножом ухажера матери

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области дочь ударила ножом ухажера собственной матери. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как известно, между 29-летней девушкой и 56-летним мужчиной произошел конфликт. По словам самого потерпевшего, в момент ссоры он находился в состоянии алкогольного опьянения. Падчерица не смогла сдержать эмоций, достала кухонный нож и накинулась на отчима. Мужчину с колото-резаной раной забрала скорая помощь.

Стражи порядка задержали жительницу Тольятти. Она в содеянном призналась.

К счастью, мужчина отделался царапиной. Согласно медэкспертизе, ему был причинен легкий вред.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.