В Самаре сотрудница сотовой связи хотела заработать, но угодила в лапы мошенников

Правоохранители призывают граждан не доверять сомнительным предложениям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре женщина хотела разбогатеть и перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Как известно, жительница Самары обратилась в отдел полиции с жалобой на мошенничество. Оказалось, 30-летняя волжанка хотела подзаработать, но угодила в лапы аферистов. Сама потерпевшая трудится в отделе сотовой связи.

-В одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Женщину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Самарчанка последовала инструкции и за несколько месяцев положила на счет более полутора миллиона рублей, а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось, - сообщают в ведомстве.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители призывают граждан не доверять сомнительным предложениям от незнакомцев.