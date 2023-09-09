Самарский врач предупредил о вреде закаливания осенью

Осенью не стоит экспериментировать с закаливанием людям без подготовки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Муравец предупредил самарцев о вреде закаливания в осенний период. Об этом зашла речь в эфире радио «КП-Самара»

По словам медика, осенью не стоит экспериментировать с закаливанием людям без подготовки.

-Да, закаляться нужно, но начинать сейчас уже поздно! Лучше делать это в середине лета или весной, можно даже зимой. Главное, чтобы в погоде царила стабильность. Сейчас лучше не делать резких движений.

Александр Муравец пояснил: погодные качели, которые чаще выпадают на раннюю осень, выбивают наш организм из строя, потому любая лишняя нагрузка может привести к неприятным последст