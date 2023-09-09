Самарцам рассказали, кто может зарабатывать до 155 тысяч рублей в месяц

Такая зарплата предполагает наличие у кандидата опыта работы в гражданском строительстве от 3 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре зарабатывать до 155 тысяч рублей могут архитекторы. Об этом сообщили представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

В сентябре 2023 года сервис изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Архитектор» в сфере гражданского строительства. Оказалось, такая зарплата предполагает наличие у кандидата опыта работы в гражданском строительстве от 3 лет, портфолио реализованных проектов и навыков разработки всех стадий архитектурной части проекта. Средняя зарплата такого специалиста в городе равна 77 тысячам рублей.

Самую высокую зарплату от 90 до 155 тысяч рублей платят архитекторам с опытом разработки всех стадий архитектурной части проекта, опытом работы над крупными проектами или над несколькими проектами одновременно, а также стажем работы архитектором по профилю работодателя от пяти лет. Возможным пожеланием работодателя является знание английского языка на разговорном или свободном уровне.