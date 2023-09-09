Группа «Чайф» выступит перед жителями Самары на Дне города

Фото: Вести с Дворянской/ телеграмм-канал
В Самаре День города отметят в воскресенье 10 сентября 2023. На главной площади областной столицы пройдет праздничный концерт, на котором выступит группа «Чайф». Сообщили в телеграмм-канале «Вести с Дворянской».
Участники рок-группы уже прибыли в наш город и приглашают всех на праздник.
Музыкальное мероприятие пройдет на площади Куйбышева в шесть часов вечера. Самаре в этом году 437 лет.
Завершится праздничная программа фейерверком, который озарит небо над Самарой ориентировочно в 22:00.