Группа «Чайф» выступит перед жителями Самары на Дне города

Фото: Вести с Дворянской/ телеграмм-канал

В Самаре День города отметят в воскресенье 10 сентября 2023. На главной площади областной столицы пройдет праздничный концерт, на котором выступит группа «Чайф». Сообщили в телеграмм-канале «Вести с Дворянской».

Участники рок-группы уже прибыли в наш город и приглашают всех на праздник.

Музыкальное мероприятие пройдет на площади Куйбышева в шесть часов вечера. Самаре в этом году 437 лет.

Завершится праздничная программа фейерверком, который озарит небо над Самарой ориентировочно в 22:00.