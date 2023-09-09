«Выбирая Губернатора региона, мы выбираем свое будущее»: Наталья Полянскова приняла участие в голосовании

Руководитель Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» пришла голосовать вместе с детьми Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова приняла участие в выборах губернатора 63 региона. Она подчеркнула: важно приходить на избирательные участки с детьми и подавать правильный пример.

-Всегда хожу на выборы вместе с сыновьями!, - рассказала Наталья Полянскова. - Старшему 19, а младшему 14 лет. Отдать свой голос, сделать свой выбор – это конституционное право каждого из нас! В детстве на выборы я ходила с мамой и бабушкой, и это всегда был праздник! Хочу, чтобы и мои дети были уверены в завтрашнем дне! Выбирая Губернатора региона, мы выбираем свое будущее, будущее своих детей, будущее родной Самарской области! Пусть она процветает, а Защитники нашей Родины поскорее вернутся домой.