В Самаре руководитель не выплатил сотрудникам около 7 миллионов 500 тысяч рублей

Правонарушитель возглавляет компанию по ремонту и производству строительного оборудования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель компании по ремонту и производству строительного оборудования задолжал своим сотрудникам свыше 7 миллионов рублей. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Известно, что директор организации в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года не выплачивал работникам фирмы заработную плату. Общая сумма задолженности составила 7 миллионов 500 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

-Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного гражданам ущерба в виде возвращения денежных средств, - сообщают в ведомстве.