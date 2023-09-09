Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 36%

Оказалось, в сельских районах самые ответственные избиратели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области завершился второй день выборов губернатора. Стали известны данные о явке избирателей на 9 сентября 2023.

Так, на 20:00 явка на выборах Губернатора Самарской области составила 36,41%. Об этом сообщили на официальной странице Избирательной комиссии 63 региона.

В Самаре проголосовали 277 747 человек (30,18% от общего числа избирателей). В Тольятти свой выбор сделали 96 611 избирателей, что составляет 18,42%. В малых городах Самарской области проголосовали 165 152 человека (40,93%).

В сельских районах избирательные участки посетили 333 555 жителей (60,70%).