Нетрезвый водитель попался экипажу ДПС. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области сельчанин поплатится за пьяное вождение без прав. Житель Сергиевска, уже лишенный прав за подобное нарушение, снова выпил и сел за руль. Однако на его пути оказался экипаж ДПС.

Подозрительную машину LADA Vesta на дорогах Сергиевского района остановили вечером- для проверки документов. Однако, когда сотрудники полиции увидели водителя, они поняли, что перед ними нарушитель. От мужчины исходил резкий запах алкоголя, при этом удостоверение на право управления транспортным средством отсутствовало.

- Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом мужчиной воздухе содержится 0,794 миллиграмм на 1 литр, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области.

Позже выяснилось, что в июне 2021 года задержанного уже лишали водительских прав на полтора года. Однако получив права обратно, тот снова сел пьяным за руль. В результате на него возбудили уголовное дело. Суд назначил нарушителю 300 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года.