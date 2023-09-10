В Самаре руководитель фирмы задолжал подчиненным зарплату на 7,5 млн

На нерадивого руководителя завели уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель фирмы задолжал подчиненным зарплату на 7,5 миллионов рублей. Производитель строительного оборудования больше полугода не платил работникам фирмы заработанных денег. Теперь на него завели уголовное дело.

- Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое занималось ремонтом и производством строительного оборудования, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. – Его подозревают в полной невыплате заработной платы).

По версии следствия, с ноября 2022 года по июнь 2023 года руководитель фирмы строительного оборудования не выплатил нескольким сотрудникам заработную плату на общую сумму около 7 миллионов 500 тысяч рублей. Если эти подозрения подтвердятся, мужчина отправится под суд.