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НовостиПроисшествия10 сентября 2023 5:54

В Самаре руководитель фирмы задолжал подчиненным зарплату на 7,5 млн

Производитель строительного оборудования больше полугода не платил работникам фирмы
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
На нерадивого руководителя завели уголовное дело

На нерадивого руководителя завели уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководитель фирмы задолжал подчиненным зарплату на 7,5 миллионов рублей. Производитель строительного оборудования больше полугода не платил работникам фирмы заработанных денег. Теперь на него завели уголовное дело.

- Куйбышевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, которое занималось ремонтом и производством строительного оборудования, - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. – Его подозревают в полной невыплате заработной платы).

По версии следствия, с ноября 2022 года по июнь 2023 года руководитель фирмы строительного оборудования не выплатил нескольким сотрудникам заработную плату на общую сумму около 7 миллионов 500 тысяч рублей. Если эти подозрения подтвердятся, мужчина отправится под суд.