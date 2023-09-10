Жителей Самары учат оказывать первую помощь

Самарцев учат оказывать первую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самары учат правильно оказывать первую помощь. Школа первой доврачебной помощи открыта на базе городской поликлиники №14. Здесь все желающие могут получить нужные им навыки, чтобы иметь возможность вовремя и грамотно приходить на помощь другим. Об этом сообщает региональный минздрав.

- В курс входят как лекции, так и практические занятия, - пояснили в минздраве. – Слушатели изучают неотложные состояния и первую помощь, получают базовые навыки сердечно-легочной реанимации, работают с манекеном, учатся накладывать жгут и повязки. Главная цель этих курсов — повысить уровень знаний и сформировать у людей ответственность за свою жизнь и здоровье близких.

Занятия проходят каждый первый и второй четверг месяца в 12:00. Адрес: ул. Ново-Садовая, 311.