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НовостиОбщество10 сентября 2023 6:40

В Самаре молодожены из ЗАГСа отправились на избирательный участок

Необычных избирателей заметили на участке №0203
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Молодожены отправились на избирательный участок прямо из ЗАГСа

Молодожены отправились на избирательный участок прямо из ЗАГСа

В Самаре молодожены из ЗАГСа отправились прямо на избирательный участок, чтобы проголосовать на выборах губернатора Самарской области-2023. Это произошло во второй день голосования, в субботу, 9 сентября.

Необычных избирателей заметили на участке №0203

- Виктор и Мария сегодня заключили брак, но поход на выборы решили не откладывать, - сообщили в облизбиркоме. - Теперь этот день молодой семье запомнится вдвойне.

Кстати, это не единственный подобный случай в Самаре. Сразу после свадебной церемонии на избирательный участок отправились и молодожены Юлия и Александр. Идея пришла им по пути в ресторан, и они решили не откладывать ее исполнение. Молодые супруги зашли на избирательный участок №5002 и исполнили свой гражданский долг.