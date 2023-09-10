В Самарской области стартовал заключительный день голосования на выборах губернатора 2023

В Самарской области стартовал третий день выборов

10 сентября 2023 в Самарской области стартовал заключительный день трехдневного голосования на выборах губернатора и депутатов в некоторых муниципалитетах. У жителей региона остался один день на то, чтобы отдать свой голос за одного из кандидатов.

Избирательные участки открыли свои двери в 8 утра и продолжат работу до 20:00.

На выборах в сентябре 2023 в Самарской области работает 1751 избирательная комиссия.

- Для участия в голосовании обязательно нужно иметь при себе паспорт. Проголосовать можно на участке по месту прописки – узнать адрес можно на портале Госуслуг или н сайте Избиркома России, - пояснили в облизбиркоме. – А если по каким-то причинам не получается посетить участок самостоятельно, можно проголосовать на дому. Заявку в свою участковую избирательную комиссию необходимо успеть оставить сегодня до 14:00.

На избирательных учстках работает около шести тысяч общественных наблюдателей, которые обеспечивают законность и прозрачность выборов. Также с 8:00 до 20:00 работает горячая линия регионального общественного штаба независимого наблюдения за выборами. Телефон: (846) 337-75-55, (846) 337-76-00.