Волонтеры Ривкинд и Романов оценили ход выборов губернатора Самарской области

На выборы приходят и молодежь, и пожилыке самарцы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские волонтеры Евгений Ривкинд и Виктор Романов поделились впечатлениями об участии в голосовании на выборах губернатора Самарской области 10 сентября 2023. Напомним, с утра в регионе стартовал третий, заключительный день голосования.

Руководитель Самарского Регионального отделения «Поискового движения России» Евгений Ривкинд уверен, что выборы – прекрасный день, чтобы строить планы на ближайшее будущее региона.

- Выборы дают возможность каждому определить, каким будет завтрашний день, наше общее будущее, - уверен он. - Я свой гражданский выбор сделал, уверен, что все жители Самарской области сделают свой.

Представитель волонтерской группы САМБАТ Виктор Романов убежден, что участие в голосовании - это гражданский долг каждого человека.

- Участие в выборах дает нам возможность принимать важные решения в жизни нашей страны, - отметил волонтер. - Очень важно не оставаться безучастным в этом процессе. У нас с семьей разные избирательные участки, но мы все равно ходим голосовать в один день. Например, вчера проголосовали в день рождения дочки.