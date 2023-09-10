Явка на выборах губернатора Самарской области на 10 утра 10 сентября составила 38,06%

Свой выбор сделали уже почти 40% самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Явка на выборах губернатора Самарской области на 10 утра 10 сентября 2023 составила 38,06%. Об этом сообщает облизбирком.

По данным областной избирательной комиссии, к утру последнего дня голосования в Самаре свой гражданский выбор сделали 294 036 человек – это 31,86% от общего числа избирателей. В Тольятти явка оказалась ниже - 101 218 избирателей, это 19,30%.

171 021 человек (42,35% избирателей) пришли на участки в малых городах Самарской области. А в лидерах по явке избирателей традиционно оказались сельские районы Самарской области. Здесь проголосовать за понравившегося кандидата в губернаторы пришли 347 439 человек – это 63,25% от всех избирателей.