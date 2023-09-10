В Самару идет сухая и теплая погода 10 сентября

В Самаре потеплеет до +20 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После дождливого дня в субботу, 9 сентября, в Самару идет сухая и теплая погода. Такой прогноз озвучили синоптики.

Как сообщает «Приволжское УГМС» днем 10 сентября, в воскресенье, в Самарской области будет царить облачная погода с прояснениями. Местами возможен дождик, однако кратковременный и небольшой. Будет достаточно тепло - воздух прогреется до отметки в +15...+20 градусов. Однако северный ветер может быть достаточно сильным – его порывы будут достигать скорости до 18 м/с.

Переменная облачность, небольшие локальные кратковременные дожди, температура воздуха до +19 градусов – такой будет погода в Самарской области в понедельник и вторник, 11 и 12 сентября. В среду, 13 сентября, температура воздуха по-прежнему будет теплой, а вот дождей синоптики «Приволжского УГМС» уже не обещают.