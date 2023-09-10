В Самарской области торжественно открылся фестиваль «Шостакович. Над временем»

В Самаре открылся знаковый фестиваль искусств. Фото: Андрей Савельев

В Самарской области 9 сентября 2023 торжественно открылся фестиваль искусств «Шостакович. Над временем». В церемонии открытия приняли участие знаменитая оперная певица, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, министр культуры региона Ирина Калягина и другие гости.

- За четыре года фестиваль, который родился на самарской земле, стал международным. И теперь на праздник музыки в Самарскую область съезжаются именитые музыканты и артисты, - отметил глава региона. - Мы гордимся тем, что именно здесь 80 лет назад прозвучала выдающаяся «Седьмая симфония». Ее актуальность мы чувствуем и сейчас, она приободряет тех, кто сомневается, вселяет мужество в наших героев-защитников.

В числе гостей на открытии фестиваля присутствовали бойцы СВО и их семьи. С приветствием к гостям обратился народный артист РСФСР Никита Михалков, который накануне провел в Самаре творческий вечер «Территория моей любви».

- Чрезвычайно уважительно и с интересом отношусь к фестивалю Шостаковича, он универсальный и многоплановый, собирает серьезных и талантливых людей, - отметил режиссер.

Оперная певица, народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава призналась, что для нее огромная честь присоединиться к такому масштабному культурному событию. И подчеркнула, что участие в фестивале – повод для гордости для каждого русского музыкант, - подчеркнула прославленная артистка.

Напомним, фестиваль «Шостакович. Над временем» будет проходить до 2 октября и завершится концертом в Самарской государственной филармонии.