В школах региона прошли уроки мужества. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области полицейские рассказали школьникам о Родине и патриотизме. Уроки мужества прошли сразу в нескольких школах региона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

- Главная цель проведения уроков мужества – помочь детям и подросткам понять беспримерный подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, а также связь прошлого страны с современность, - пояснили в ведомстве. – Во время встреч со школьниками полицейские рассказывают о патриотизме, героизме и беззаветной любви к Родине.

В Кошкинском районе урок мужества для школьников провела замначальника отдела - руководитель ГРЛС лейтенант полиции Олеся Мельникова. А в Хворостянском районе об истории страны и патриотизме с ребятами поговорил начальник отдела внутренних дел подполковник полиции Николай Денисов.

Также ребятам рассказали о преимуществах службы в полиции и ответили на вопросы юных сельчан.