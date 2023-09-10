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НовостиОбщество10 сентября 2023 9:28

В Самарской области полицейские рассказали школьникам о Родине и патриотизме

В школах региона прошли уроки мужества
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
В школах региона прошли уроки мужества. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В школах региона прошли уроки мужества. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области полицейские рассказали школьникам о Родине и патриотизме. Уроки мужества прошли сразу в нескольких школах региона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

- Главная цель проведения уроков мужества – помочь детям и подросткам понять беспримерный подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, а также связь прошлого страны с современность, - пояснили в ведомстве. – Во время встреч со школьниками полицейские рассказывают о патриотизме, героизме и беззаветной любви к Родине.

В Кошкинском районе урок мужества для школьников провела замначальника отдела - руководитель ГРЛС лейтенант полиции Олеся Мельникова. А в Хворостянском районе об истории страны и патриотизме с ребятами поговорил начальник отдела внутренних дел подполковник полиции Николай Денисов.

Также ребятам рассказали о преимуществах службы в полиции и ответили на вопросы юных сельчан.